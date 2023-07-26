Бах: на Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил особенность Олимпийских игр, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году, а также анонсировал, что сегодня, 26 июля, ровно за год до старта Олимпиады, 203 олимпийских комитета стран всего мира получат приглашение на соревнования. Россия и Беларусь в число приглашённых не вошли.
«Для меня большая честь пригласить атлетов со всего мира сюда, в Париж, во Францию, чтобы отпраздновать спортивные достижения через девиз «Быстрее, выше, сильнее». Поэтому сегодня МОК направит приглашения 203 олимпийским комитетам со всего мира. Также у меня будет возможность лично передать приглашения девяти национальным олимпийским комитетам и команде беженцев.
Это протокольная, но важная символическая церемония. Фундаментальная идея Олимпийских игр — мирное соревнование. Три тысячи лет назад греческая цивилизация преподнесла этот подарок человечеству, после чего Пьер де Кубертен основал МОК и возродил Олимпийские игры в их современном виде. Париж — их родина. В 2024 году мы отмечаем новый этап нашей олимпийской истории. На Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры. Эти Игры будут более инклюзивными, молодыми, урбанистическими и устойчивыми», — сказал Бах на пресс-конференции в Париже.
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