Бах: на Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил особенность Олимпийских игр, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году, а также анонсировал, что сегодня, 26 июля, ровно за год до старта Олимпиады, 203 олимпийских комитета стран всего мира получат приглашение на соревнования. Россия и Беларусь в число приглашённых не вошли.

«Для меня большая честь пригласить атлетов со всего мира сюда, в Париж, во Францию, чтобы отпраздновать спортивные достижения через девиз «Быстрее, выше, сильнее». Поэтому сегодня МОК направит приглашения 203 олимпийским комитетам со всего мира. Также у меня будет возможность лично передать приглашения девяти национальным олимпийским комитетам и команде беженцев.

Это протокольная, но важная символическая церемония. Фундаментальная идея Олимпийских игр — мирное соревнование. Три тысячи лет назад греческая цивилизация преподнесла этот подарок человечеству, после чего Пьер де Кубертен основал МОК и возродил Олимпийские игры в их современном виде. Париж — их родина. В 2024 году мы отмечаем новый этап нашей олимпийской истории. На Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры. Эти Игры будут более инклюзивными, молодыми, урбанистическими и устойчивыми», — сказал Бах на пресс-конференции в Париже.