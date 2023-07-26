Бах: предположение, что МОК выбирает между допуском россиян и украинцев, — спекуляция

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал спекуляцией предположение о том, что организация выбирает между допуском россиян и украинцев на Олимпийские игры, которые пойдут в Париже (Франция) в 2024 году.

«То, о чём вы говорите, — спекуляция. Сейчас мы предоставили международным федерациям рекомендации, и пока мы с вами тут говорим, на чемпионате мира по фехтованию соревнуются как независимые спортсмены в нейтральном статусе из России, так и представители Украины. До Игр остаётся год, и пока мы не приняли никаких решений относительно выступления нейтральных спортсменов», — сказал Бах во время общения с журналистами.

Ранее Бах заявил, что решение о допуске россиян на Олимпиаду будет принято вне конкретных сроков, а также сообщил, что приглашение в Париж сегодня, 26 июля, получат 203 олимпийских комитета по всему миру.