Видео: Томас Бах подписывает приглашения для стран на Олимпиаду в Париже
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сегодня, ровно за год до старта Олимпийских игр в Париже (Франция), подписал приглашения на соревнования, которые позже будут направлены в 203 олимпийских комитета стран всего мира. Однако Россия и Беларусь не будут приглашены на Олимпиаду в ближайшее время.
Данное видео доступно на Youtube-канале IOC Media. Права на него принадлежат МОК.
Томас Бах подтвердил, что российские и белорусские атлеты не будут приглашены в общем порядке сегодня, а также отметил, что нет конкретных сроков рассмотрения допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду. Глава МОК заявил, что этот вопрос не будет обсуждаться в рамках сессии организации, которая пройдёт в Индии в середине октября.
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