Колобков — о словах Миронова: нельзя так просто ставить вопрос о выходе из МОК

Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отреагировал на полемику депутата Государственной думы Сергея Миронова и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Ранее Миронов раскритиковал ОКР за то, что он продолжает сотрудничать с МОК, несмотря на «русофобскую политику» организации, а Поздняков ответил, что такие заявления могут только способствовать изоляции России.

«Поздняков — представитель олимпийского движения, Олимпийского комитета, победитель и призёр многих Олимпиад, как и я. Мы понимаем ценность олимпийского золота. Мы понимаем, что ценности, которые заложены в олимпийском движении, наиболее универсальны в спорте, но сейчас оно отходит от этих ценностей. Позиция Миронова носит эмоциональный характер, это ответ на некоторые последние события. Я бы здесь набрался выдержки, надо бороться за ценности, которые декларируются и в хартии МОК, и в уставе наших федераций.

Олимпийское движение — это на данный момент самое организованное спортивное движение, которое объединяет не только страны, но и федерации по видам спорта, оно глубоко структурировано, это большой финансовый механизм. Конечно, ситуация сейчас складывается не лучшим образом во взаимоотношениях с олимпийским движением, поэтому нам предстоит большая работа по отстаиванию своих прав и ценностей. Если выходить, то куда? Возникают новые спортивные движения, игры среди различных стран. Но на данный момент надо понимать, что олимпийское движение самое организованное, престижное. Так просто вопрос ставить нельзя», — цитирует Колобкова издание «РИА Новости Спорт».