Глава НОК Латвии высказался против участия России и Беларуси в Олимпийских играх

Президент Латвийского олимпийского комитета Янис Букс высказался против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

«Пока российские солдаты участвуют в СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), лично я считаю, что Россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде. Нейтральный флаг никак не меняет статус стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки страны. В России спорт и политика определённо идут рука об руку», — приводит слова Букса Inside the Games.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под нейтральным флагом.