Глава НОК Украины призвал МОК тщательнее проверять позицию российских спортсменов по СВО

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) тщательнее проверять позицию российских спортсменов по специальной военной операции перед допуском на международные соревнования.
«Во-первых, если и допускать россиян и белорусов до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех — даже тех, кто находится на контрактах с ЦСКА или «Динамо».
Мы видим, что они допускают таких спортсменов, как Смирнова, которая поддерживает СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации — прим. «Чемпионата») и провоцирует соперников. Это только первый и, к сожалению, не последний случай такой провокации. Поэтому я уже связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран. Нам сегодня через руководство международных федераций нужно решить проблему с рукопожатиями, чтобы наши спортсмены могли спокойно участвовать в международных соревнованиях и добиваться квалификации на Олимпийские игры.
Возможно, они будут пытаться провоцировать нас — например, предлагать пожать руку или совершать другие действия, которые мы можем воспринять как провокацию. Мы готовим письмо с просьбой изменить некоторые правила, чтобы наши спортсмены могли не приветствовать соперников [из России и Беларуси]», — приводит слова Гутцайта сайт министерства молодёжи и спорта Украины.
Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после их матча на чемпионате мира по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за нарушение правил турнира, а российскую спортсменку начали травить в социальных сетях.
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