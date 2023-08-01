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Глава НОК Украины призвал МОК тщательнее проверять позицию российских спортсменов по СВО

Глава НОК Украины призвал МОК тщательнее проверять позицию российских спортсменов по СВО
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Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) тщательнее проверять позицию российских спортсменов по специальной военной операции перед допуском на международные соревнования.

«Во-первых, если и допускать россиян и белорусов до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех — даже тех, кто находится на контрактах с ЦСКА или «Динамо».

Мы видим, что они допускают таких спортсменов, как Смирнова, которая поддерживает СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации — прим. «Чемпионата») и провоцирует соперников. Это только первый и, к сожалению, не последний случай такой провокации. Поэтому я уже связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран. Нам сегодня через руководство международных федераций нужно решить проблему с рукопожатиями, чтобы наши спортсмены могли спокойно участвовать в международных соревнованиях и добиваться квалификации на Олимпийские игры.

Возможно, они будут пытаться провоцировать нас — например, предлагать пожать руку или совершать другие действия, которые мы можем воспринять как провокацию. Мы готовим письмо с просьбой изменить некоторые правила, чтобы наши спортсмены могли не приветствовать соперников [из России и Беларуси]», — приводит слова Гутцайта сайт министерства молодёжи и спорта Украины.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после их матча на чемпионате мира по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за нарушение правил турнира, а российскую спортсменку начали травить в социальных сетях.

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