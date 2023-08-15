Офис президента Украины вновь выступил против участия россиян в Олимпиаде

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция страны по вопросу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году остаётся неизменной. Украина продолжает настаивать на недопуске атлетов России и Беларуси на турнир.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может… Спорт не вне политики, спорт — это и есть политика», — написал Подоляк в социальных сетях.

Напомним, ранее Министерство молодёжи и спорта Украины отменило своё постановление о запрете участия украинских спортсменов в одних турнирах с россиянами и белорусами и заявило, что сборная страны приедет на Олимпиаду даже в случае допуска атлетов России и Украины. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в случае допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже соревнования будет бойкотировать коалиция из 35 стран.