Глава ОКР анонсировал рассмотрение инициатив по увеличению выплат спортсменам

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков анонсировал рассмотрение организацией инициатив по увеличению выплат спортсменам. Он сообщил, что вопрос о дополнительном материальном обеспечении будет рассмотрен Комиссией спортсменов ОКР на заседании 14 сентября.

«Мы видим, что российские спортсмены в подавляющем большинстве готовы отстаивать честь нашей Родины, преумножать её славу и величие. Невзирая ни на какие обстоятельства, провокации, дополнительные параметры и условия.

Мы в Олимпийском комитете России их в этом целиком поддерживаем. Наши приоритеты — обеспечение достойных условий подготовки и выступлений Олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного Олимпийского резерва, мотивированного на дальнейший профессиональный рост. Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов. Представим их 14 сентября на нашем ежегодном расширенном заседания Комиссии спортсменов ОКР», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин призвал спортивных чиновников организовать для отечественных спортсменов выплаты, сопоставимые с теми, что они получали за выступление на Олимпийских играх и чемпионатах мира.