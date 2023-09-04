Бах рассказал о наличии «веских аргументов» в поддержку заявки Индии на проведение ОИ-2036

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что есть множество «веских аргументов» в поддержку подачи Индией заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

«Всё зависит от Индии. Здесь наши двери и сердца широко открыты. Есть веские аргументы в поддержу этого, Индия цветёт и развивается, в ней осваиваются новые олимпийские виды спорта. Существует большой потенциал для обеих сторон. Индия может играть гораздо более важную роль в олимпийском движении, а для МОК Индия является хорошей площадкой для роста.

У нас были некоторые диалоги — как с Индийской олимпийской ассоциацией, так и с государственным правительством. Это отличная новость для всего олимпийского движения. Индия — страна с самой большой численностью населения на планете, она, с её процветающим спортивным движением, выходит за рамки традиционных видов спорта и осваивает новые. Это действительно желанная инициатива Индии», — приводит слова Баха портал Inside the Games.