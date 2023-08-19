Президент России заговорил о большом переделе мирового спорта. Что будет дальше?

В последние годы, когда российский спорт после Олимпиады в Сочи накрыла волна санкций различной силы, стало совершенно очевидно, что судьбоносные решения в этой сфере принимает один человек – президент страны.

Если бы Владимир Путин принял иное решение, то наша олимпийская история могла бы быть приостановлена ещё в 2018 году. Вы же помните, как нас впервые с размахом лишили флага и гимна, и никто не был готов сказать с уверенностью: а поедем ли мы в Пхёнчхан под белым флагом или нет?

Президент не запретил. Поехали. А потом ещё – в Токио и в Пекин.

Россияне в белой форме на открытии Олимпийских игр Фото: РИА Новости

Можно спорить, правильный это подход или нет, но именно мнение президента формирует глобальные тренды в спортивной сфере. Именно он может ставить или запретительные барьеры, или сложные задачи на перспективу.

До запретительных барьеров пока, слава богу, не дошло. Пока ситуация складывается так, что на Игры-2024 в Париж МОК пригласит пару десятков спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. И, кажется, никто в нашей стране препятствовать их поездке на Олимпиаду не будет.

Важнее другое – задачи на перспективу.

Несколько дней назад на совещании с правительством Владимир Путин уделил внимание ситуации в спорте и чётко дал понять, что делать дальше.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, определённая деградация наступает. Это просто неизбежно повлечёт за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», – приводит слова президента страны ТАСС.

А вот и вектор развития. Сформулированный и закреплённый.

Так что всё это значит и что будет дальше?

Понятно, что Россия не сможет с ходу отправить в нокаут всё олимпийское движение, которое выстраивалось больше века, и провести свои Игры, которые будут масштабнее, круче и представительнее текущих Олимпиад.

Пожалуй, даже вставать в позу и добровольно уходить из олимпийского движения не надо. Но надо выстраивать ему альтернативу, а не просто сложа руки сидеть и надеяться, что скоро всё закончится и нас вернут.

Может, вернут. А, может, не вернут, и ситуация только усугубится.

Если мировая олимпийская система и дальше будет сбоить – важно иметь альтернативу, не только для себя, но и для тех, кого мы считаем партнёрами. Поэтому пора строить «параллельные структуры», о которых говорит Путин.

Показательный пример – те же Игры СНГ. Впервые они прошли в 2021 году, ещё до начала событий на Украине и тотального бана российского спорта. И в 2023-м ничего выдумывать заново не пришлось – турнир уже был и собрал вдвое больше спортсменов, чем двумя годами ранее. Да, в основном молодёжь, но выступали и звёзды: в гимнастике, тяжёлой атлетике, пляжном футболе.

Российская гимнастка Арина Аверина на II Играх стран СНГ Фото: belarus2023games.by

А скажи кому два года назад, что Игры СНГ будут в некоторых видах спорта чуть ли не главным событием всего летнего сезона – только посмеялись бы.

Так что и условные Игры БРИКС нужно проводить не для галочки и освоения бюджетов, а с целью реально привлечь как молодых, так и звёздных спортсменов. Показать, что в некоторых видах спорта уровень конкуренции достаточно высок. Заработать хорошую репутацию и получить опыт.

И в какой-то момент, с учётом, конечно, и мировой политической обстановки, может сложиться такая ситуация, что звёздные спортсмены из стран-партнёров России предпочтут отправиться не на Олимпиаду, а на наши Игры.

Гарантирован ли этому плану успех? Нет. Это долгий и сложный путь.

Но альтернатива одна – сдаться на милость и ждать, пока нас, сжалившись, вернут с флагом и гимном. Может быть, через пять лет. Может, через 30.