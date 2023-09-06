Российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики не смогут выступить на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже (Франция).
«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — сказал Мамедов на заседании коллегии министерства спорта.
Напомним, в марте текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить на международные соревнований фехтовальщиков из России и Беларуси в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В частности, спортсмены не должны быть связаны с вооружёнными силами или органами национальной безопасности. Таким образом, Международная федерация фехтования не присвоила нейтральный статус спортсменам, представляющим ЦСКА и «Динамо».
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