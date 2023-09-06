Свищёв: я оптимист — Россия должна отстаивать интересы участия атлетов в ОИ до последнего

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Россия должна до последнего отстаивать интересы своих спортсменов в отношении их участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

«Я не стал бы сейчас так торопиться с выводами и предсказаниями. Есть определённые сомнения по участию наших атлетов, но мы обязаны до последнего биться и отстаивать интересы и возможность участия наших атлетов до последнего. Участие должно быть без ущемления наших национальных интересов. Я оптимист. Очень надеюсь, что МОК здраво отнесётся к возможному неучастию наших и белорусских спортсменов. Это будет начало конца международного олимпийского движения. Такие вещи нельзя допускать. Это очень опасно, когда по политическим причинам страны не допускают до соревнований.

Когда не допускали по причинам допинга, можно говорить. Когда такое было с Россией, говорили, что это политика, но дыма без огня не бывает. Мы признавали, что у нас есть проблемы с допингом. Такая проблема у нас была, как и в любой другой стране. Пугают, что могут не допустить во Франции проведения Олимпийских игр. Но не допускать страну, потому что она думает не так, как другие или отстаивает интересы своих спортсменов, я такого не видел. МОК должен внимательно взвесить все за и против и сказать. Время ещё есть. К сожалению, наши ребята пропускают квалификационные соревнования, но не допускать Россию и Беларусь нельзя.

Тем более вчера прошли выборы — Тарпищев и Исинбаева вошли в состав МОК. Почему бы нашим коллегам сейчас не заняться отстаиванием наших интересов. Тем более есть хорошая причина — участие наших олимпийцев», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.