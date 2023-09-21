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«Лучше не бежать впереди поезда». Чемпион мира Сидаков – о подготовке к Олимпиаде-2024

«Лучше не бежать впереди поезда». Чемпион мира Сидаков – о подготовке к Олимпиаде-2024
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Олимпийский чемпион Токио — 2020 российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал, как готовится к Олимпиаде-2024.

«Подготовка к Олимпиаде в Париже? Лучше не бежать впереди поезда. Перед этим у нас будет ещё ряд турниров, отбор. Будем просто готовиться. Как Бог даст, так и будет», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) назначена на 26 июля. Завершатся соревнования 11 августа.

МОК опубликовал заявление о возможности допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Основные условия для спортсменов – это участие исключительно в нейтральном статусе без «олимпийских атлетов из России» или «команды Олимпийского комитета России», осуждение СВО на Украине (или как минимум молчание на эту тему) и индивидуальный допуск.

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