Борзаковский: россияне на ОИ? Шансы есть всегда. Как говорил Путин, выбор за спортсменом

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, есть ли сейчас шанс у российских спортсменов принять участие на Олимпийских играх.
«Шансы есть всегда. Как говорил Владимир Владимирович (президент Путин. — Прим. «Чемпионата»), выбор за спортсменом. Хотя нюансы есть. В первую очередь это касается безопасности спортсменов. Я, конечно же, переживаю за них. Ведь на Олимпиаду ребята отправятся без административного штаба. Они будут предоставлены самим себе. В такой ситуации очень сложно соревноваться. Начиная от покупки билетов и заканчивая проживанием и питанием. Все вопросы придётся решать самому. Надо ли соревноваться в таких условиях или нет, решать только спортсмену», — приводит слова Борзаковского «Столица С».
Напомним, российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх, после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.