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Борзаковский: россияне на ОИ? Шансы есть всегда. Как говорил Путин, выбор за спортсменом

Борзаковский: россияне на ОИ? Шансы есть всегда. Как говорил Путин, выбор за спортсменом
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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, есть ли сейчас шанс у российских спортсменов принять участие на Олимпийских играх.

«Шансы есть всегда. Как говорил Владимир Владимирович (президент Путин. — Прим. «Чемпионата»), выбор за спортсменом. Хотя нюансы есть. В первую очередь это касается безопасности спортсменов. Я, конечно же, переживаю за них. Ведь на Олимпиаду ребята отправятся без административного штаба. Они будут предоставлены самим себе. В такой ситуации очень сложно соревноваться. Начиная от покупки билетов и заканчивая проживанием и питанием. Все вопросы придётся решать самому. Надо ли соревноваться в таких условиях или нет, решать только спортсмену», — приводит слова Борзаковского «Столица С».

Напомним, российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх, после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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