Депутат Свищёв: МОК пытается обхитрить всех, но там, где они учатся, мы преподаём

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально пытается тянуть время, чтобы российские спортсмены не успели отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«Справедливое замечание, МОК пора прекратить пудрить мозги. Либо допускаете, либо нет. Проблема в том, что МОК специально тянет время. Многие российские спортсмены не попадут на Олимпиаду из‑за того, что просто не смогут туда отобраться. Теоретически МОК нас допустил, но по факту пытаются обхитрить всех. Но там, где они учатся, мы преподаём. Нас облапошить не удастся. Поддерживаю мнение, что поскорее надо поставить точки над «i». Допускаете — хорошо, не допускаете — будем оспаривать решение как незаконное», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Во вторник, 5 декабря, в Лозанне прошел Олимпийский саммит МОК. Представители международных федераций летних видов спорта попросили МОК как можно скорее вынести решение по участию в Олимпиаде в Париже нейтральных спортсменов из России, которые прошли квалификацию или намереваются участвовать в отборе на Игры.