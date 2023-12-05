Тарасова: Мы же уже отстранены. Может, Магучих не знала и ей только сейчас стало известно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях.

«Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно. Она тренируется, у неё нет времени читать газеты или послушать радио. Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать. Почти два года мы нигде не участвуем, и вдруг спортсменка с Украины просит всех, чтобы нас отстранили. Не волнуйтесь! Нас уже отстранили. Думаю, она не хочет, чтобы мы выступали, потому что наши спортсмены будут претендовать на победы. Зачем ей это надо?» — сказала Тарасова в интервью «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки 2023 года по версии World Athletics.