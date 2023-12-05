Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Тарасова: Мы же уже отстранены. Может, Магучих не знала и ей только сейчас стало известно

Тарасова: Мы же уже отстранены. Может, Магучих не знала и ей только сейчас стало известно
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях.

«Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно. Она тренируется, у неё нет времени читать газеты или послушать радио. Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать. Почти два года мы нигде не участвуем, и вдруг спортсменка с Украины просит всех, чтобы нас отстранили. Не волнуйтесь! Нас уже отстранили. Думаю, она не хочет, чтобы мы выступали, потому что наши спортсмены будут претендовать на победы. Зачем ей это надо?» — сказала Тарасова в интервью «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки 2023 года по версии World Athletics.

Материалы по теме
Украинка Ярослава Магучих призвала поддержать дисквалификацию россиян и белорусов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android