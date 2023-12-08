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Экс-министр спорта Колобков — о допуске России на ОИ-2024: Слово «радоваться» неприменимо

Экс-министр спорта Колобков — о допуске России на ОИ-2024: Слово «радоваться» неприменимо
Олимпиада-2024 в Париже
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Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России на Олимпийские игры – 2024:

«Одного этого заявления недостаточно. Надо разобраться в деталях. Считаю, что слово «радоваться» вообще неприменимо к заявлению МОК. Изначально, по моему мнению, МОК не имел права принимать решение о недопуске спортсменов не только до Олимпиады и давать такие рекомендации международным федерациям. Это выглядит некой подачкой.

Разобраться в предложении, конечно, имеет смысл, чтобы дальше принимать решение, как взаимодействовать с этой международной организацией. В такой ситуации Олимпиада перестала быть таким интересным соревнованием для российских спортсменов. Одно дело, когда мы выступали на равных и соревновались на равных с другими спортсменами. И другое дело, когда нам предлагается участвовать с такими унизительными условиями. Интерес к этим играм у нас в стране и среди спортсменов будет минимальным», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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