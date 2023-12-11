В НОК Беларуси назвали дискриминационными условия допуска атлетов на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на допуск белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. В НОК Беларуси отметили, что запрет на использование национальных символов, а также ограничение количества допущенных атлетов являются дискриминационными условиями по отношению к спортсменам из Беларуси.

«Мы приветствуем допуск к Играм в Париже-2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере. Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах, — все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», — говорится в заявлении НОК Беларуси, опубликованном в телеграм-канале.