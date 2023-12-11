Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

В НОК Беларуси назвали дискриминационными условия допуска атлетов на ОИ-2024

В НОК Беларуси назвали дискриминационными условия допуска атлетов на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на допуск белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. В НОК Беларуси отметили, что запрет на использование национальных символов, а также ограничение количества допущенных атлетов являются дискриминационными условиями по отношению к спортсменам из Беларуси.

«Мы приветствуем допуск к Играм в Париже-2024 белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере. Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах, — все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», — говорится в заявлении НОК Беларуси, опубликованном в телеграм-канале.

Материалы по теме
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android