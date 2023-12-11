Роднина: зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всём? Мы не знаем, что можем

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина считает, что сейчас никак нельзя оценить уровень развития спорта в России.

«Как мы можем сейчас оценить наш уровень развития в спорте? Никак! У нас транслируют международные соревнования? Нет, ну вот и всё. Мы сможем узнать наш уровень только после возвращения на международные турниры.

Зачем лукавить и говорить, что мы лучше всех во всём? Мы не знаем, что мы сейчас можем, а что — нет. Я не слежу за всеми видами спорта, но даже те виды, которые мне интересны, я не могу оценить без международных показателей. Какой смысл говорить об успехе, если самого дела ещё не было», — приводит слова Родниной Sport24.