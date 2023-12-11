Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Бестемьянова — об условиях допуска россиян на Олимпиаду: нужно обойти эти препоны и ехать

Бестемьянова — об условиях допуска россиян на Олимпиаду: нужно обойти эти препоны и ехать
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже являются дискриминационными.

«Это дискриминация! С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры. Но всё равно ехать надо. Нужно стараться обойти эти препоны и ехать», – приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов при соблюдении ряда критериев.

Материалы по теме
Спортсмены и тренеры из России для получения нейтрального статуса должны пройти проверку
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android