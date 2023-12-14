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Депутат Свищёв: всё, что сегодня происходит в современном спортивном мире — безумие

Депутат Свищёв: всё, что сегодня происходит в современном спортивном мире — безумие
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о том, что происходит в мире, в частности о политике МОК по отношению к российским и белорусским спортсменам.

«Всё, что сегодня происходит в современном спортивном мире, конечно, похоже на безумие. МОК почему-то считает, что у него есть право отстранять спортсменов тех или иных стран от участия в Олимпийских играх. При этом он напрочь забывает о своей главной задаче по развитию олимпийского движения, независимо от ситуации в мире и во имя мира. Обратите внимание: то, что сегодня разрешено одним странам, запрещается России и Белоруссии. Это явная дискриминация по национальному признаку.

Как минимум решения МОК абсолютно политизированы, а как максимум диктуются руководителями тех или иных государств. К сожалению, неспортивное поведение самой спортивной организации сильно разочаровывает. Недопуск наших спортсменов на международные соревнования в 2022 году, рекомендации федерациям, непроведение состязаний на территории России — всё это рекомендовал МОК», — приводит слова Свищёва RT.

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