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В Госдуме заявили, что Путин всегда заботился о российских спортсменах

В Госдуме заявили, что Путин всегда заботился о российских спортсменах
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента России Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Президент неоднократно высказывал свою позицию о том, что нужно поддерживать российского спортсмена и биться за его права. Но если условия допуска наших олимпийцев будут носить дискриминационный характер, то, конечно, большинство из них не захотят ехать на Олимпийские игры», — приводит слова Свищёва RT.

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 как нейтральных спортсменов.

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