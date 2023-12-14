Свищев: удивительно, что МОК ещё не запретил нашим олимпийцам разговаривать на русском

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о решении допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«То, что сегодня господин Бах вдруг вспомнил о спортсменах и заявил, что они не должны нести ответственность за действия своих правительств, говорит о том, что он, скорее всего, прочитал Олимпийскую хартию или прислушался к совету юристов. Проблема лишь в одном — в оговорках о нейтральном статусе, индивидуальных дисциплинах и в огромном количестве «но». Я не летаю в эйфории от сказанных им слов. Удивительно, что МОК ещё не запретил нашим олимпийцам разговаривать на русском языке», — приводит слова Свищева RT.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.