Нагорный — о возможном выступлении на ОИ: поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!

Олимпийский чемпион 2021 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016, трёхкратный победитель чемпионатов мира и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, россиянин Никита Нагорный прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК), связанные с допуском российских атлетов к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Со стороны руководства МОК видна неопределённость в своих действиях. Возможно, есть давление извне. И сейчас мы видим: конкретного решения, кто примет участие в Играх, нет, одни только предположения», — сказал Нагорный «Матч ТВ».

Также Нагорный оценил свои шансы на участие в парижских Играх в случае предоставления ему такой возможности. «Конечно, поехал бы за Россию-матушку, показал бы им там!» — добавил гимнаст.

Напомним, по заявлению МОК российские спортсмены получили шесть лицензий на участие в предстоящей Олимпиаде, хотя ранее утверждалось о восьми.