Тихонов: все эти предложения и высказывания от МОК направлены на то, чтобы унизить Россию

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об отношении Международного олимпийского комитета (МОК) к отечественным спортсменам.

«Все эти предложения и высказывания от Международного олимпийского комитета направлены только на то, чтобы унизить Россию. Все решения по нейтральному статусу — это чистой воды унижение. Мы же великая держава, а не какая-то банановая республика. Мы же не Норвегия, где все отмороженные, я и соревновался с ними, и не раз бывал в этой стране. Я всю жизнь не могу их терпеть. Я их ненавижу, а мы же столько лет их кормили. Как и Финляндию», — приводит слова Тихонова «РИА Новости».

Напомним, 8 декабря МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены.