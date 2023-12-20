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Тихонов назвал лучшую Олимпиаду в истории

Тихонов назвал лучшую Олимпиаду в истории
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Олимпиады, проведённые в России, были лучшими в истории.

«Самые лучшие Игры за всю история международного олимпийского движения были проведены в нашей стране — летняя Олимпиада в 1980 году в Москве и зимняя в 2014 году в Сочи. Игры, равных которым не было и не будет за всю многолетнюю историю. Поверьте мне, я ведь многое повидал в своей жизни. И надо снова их организовать у нас. У нас есть два замечательных места, которым для проведения Олимпиад нет равных во всем мире. Это Москва и Сочи», — приводит слова Тихонова «РИА Новости».

Ранее Тихонов высказался об отношении Международного олимпийского комитета (МОК) к отечественным спортсменам.

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