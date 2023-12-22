Татьяна Навка поддержала выступление российских спортсменов на ОИ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась в поддержку участия российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Навка подчеркнула, что лишение атлета возможности выступить на Олимпиаде является предательством по отношению к российскому спорту.

«Мне очень жаль, что всё меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины. Каждый зритель — не только в нашей стране, но и вообще в мире — будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей.

Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в нейтральном статусе плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье. Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении допустить спортсменов из России и Беларуси на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Чтобы получить лицензию на участие в соревнованиях, атлеты должны соблюсти ряд условий, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта. Глава МОК Томас Бах ранее подчеркнул, что решение о допуске россиян на ОИ было мотивировано тем, что спортсмены не могут нести наказание за действия правительств своих стран. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.