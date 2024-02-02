Уткин прокомментировал возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Известный спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин поделился мнением об участии российских спортсменов на летних Олимпийских играх в 2024-м в Париже.

«Идут дискуссии о том, имеет ли смысл выступать российским спортсменам без национального флага. Уже выступали без флага в Пхёнчхане на зимней Олимпиаде. Вот представители хоккейного сообщества много говорили о том, что нельзя выступать без флага. Но ведь выступали же и сейчас продолжают гордиться своей победой.

У меня много знакомых, с которыми мы обсуждаем теннисные новости, разнообразные события. И я вижу, какое огромное количество людей, которые следили за нашими теннисистами на Australian Open, которые выступают без флага. А потому что больше не за кого болеть. Вот в НХЛ есть российские хоккеисты, но они играют за команды, а теннисисты каждый раз представляют страну. И все знают какую, и все за них болеют.

И я не говорю о том, что их надо освистывать. Да, они все пожимают им руки, но это тоже вопрос политической конъюнктуры. Но то, что показал на Australian Open Даниил Медведев — это нечто запредельное. Ему чуть-чуть не хватило сил. Но два пятисетовых матча в четвертьфинале и полуфинале… Пять сетов в финале против Синнера. И это пример всего того, что можно назвать в спорте героизмом.

Как можно после этого дискутировать выступать без флага или нет?» — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Ранее МОК (Международный олимпийский комитет) подтвердил возможное участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда требований.

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