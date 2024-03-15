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Президент МОК Томас Бах получил награду за вклад в борьбу с допингом

Президент МОК Томас Бах получил награду за вклад в борьбу с допингом
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил награду Play True Awards от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Эта премия вручается за длительный и весомый вклад в антидопинговое движение. Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.

Глава МОК получил награду в ходе ежегодного симпозиума антидопингового агентства. Мероприятие прошло в Лозанне (Швейцария). На нём также отмечалось 25-летие ВАДА.

Помимо Баха, лауреатами награды Play True Awards стали бывшие президенты ВАДА Крэйг Риди, Джон Фэйхи и Ричард Паунд, бывший глава комиссии спортсменов ВАДА Бен Сэндфорд, а также член исполнительного комитета ВАДА и директор Управления национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков Рахул Гупта.

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