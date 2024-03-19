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Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём

Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
Томас Бах
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением относительно позиции правительства РФ по поводу участия в Олимпиаде-2024. Глава МОК подчеркнул, что в курсе слов министра спорта России о том, что нельзя бойкотировать Олимпиаду. В то же время он отметил и негативные комментарии.

«Мы услышали довольно вежливый сигнал. Но, с другой стороны, мы также видели комментарии, высказанные в очень агрессивном тоне, со стороны. МОК не даёт комментариев, но мы видим, что агрессия российского правительства растёт с каждым днём. Против Комитета, против Игр и против меня», — приводит слова Баха французское издание Le Monde.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил награду Play True Awards от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Эта премия вручается за длительный и весомый вклад в антидопинговое движение. Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.

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