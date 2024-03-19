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Глава МОК Томас Бах: каждый ищет знак надежды, который может проявиться на ОИ-2024

Глава МОК Томас Бах: каждый ищет знак надежды, который может проявиться на ОИ-2024
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об организации летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Глава МОК отметил, что отчёты по организации соревнований позитивны.

«Я более чем уверен в себе. Я думаю, что всё было очень хорошо предвидено. Недавний визит координационной комиссии МОК и отчёты, которые я получил, очень позитивны. Мы живём в мире агрессии, ненависти и конфронтации. В сердцах людей, во всех разговорах – будь то с главой государства, с кем-то на улице или с другом — чувствуется, что каждый ищет что-то позитивное, знак надежды, который может проявиться на Играх», — приводит слова Баха Le Monde.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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