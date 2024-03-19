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Бах высказался о возможном недопуске россиян на церемонии открытия и закрытия ОИ-2024

Бах высказался о возможном недопуске россиян на церемонии открытия и закрытия ОИ-2024
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможном недопуске российских спортсменов на церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Мы собираемся обсудить это 19 и 20 марта на следующем заседании исполнительного комитета МОК. У нас есть несколько решений, которые необходимо принять относительно того, будут ли отдельные нейтральные спортсмены участвовать в церемониях или нет, и о структуре, которая будет отвечать за контроль мероприятий», — приводит слова Баха Le Monde.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что россияне не смогут присутствовать на торжественных церемониях открытия и закрытия Паралимпиады в Париже.

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