Бах: спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможный бойкот российской стороной Олимпийских игр в Париже. Функционер считает, что коллективной ответственности за действия правительства не должно быть.

«Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Наша позиция и принципы в этом отношении очень ясны. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. Но я так же бескомпромиссно защищаю тех, кто не нарушил Устав. Это приверженность правам человека и отстаиванию принципа, что не может быть коллективной вины. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Но если это не так, они должны иметь те же права, что и другие», — приводит слова Баха французское издание Le Monde.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.