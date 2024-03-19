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Бах: россияне будут на «Ролан Гаррос» до ОИ. Отказ выступать на том же корте бессмыслен

Бах: россияне будут на «Ролан Гаррос» до ОИ. Отказ выступать на том же корте бессмыслен
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможном несогласии российских спортсменов выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на установленных МОК условиях.

«Посмотрите, что произошло на Открытом чемпионате Франции по теннису. Россияне выступали там в последние годы. Они будут там ещё за несколько недель до Игр на теннисном турнире. Мы видим, что российские спортсмены участвуют во многих международных соревнованиях, где применяется нейтральный статус. Кто отказывается участвовать на этих условиях, это их дело. Но я слышал, как российский теннисист Даниил Медведев сказал, что он был бы рад приехать на Олимпиаду, что это одно из лучших событий в его карьере. Почему ты можешь сыграть на Открытом чемпионате Франции по теннису, а четыре недели спустя на том же корте тебе должны сказать: «Вам здесь не рады»? Или спортсмен сказал бы: «Я не буду участвовать»? В этом нет никакого смысла», — приводит слова Баха Le Monde.

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