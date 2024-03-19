Бах: случаи России и Израиля нельзя сравнивать, ОКР нарушил Олимпийскую хартию

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему Олимпийский комитет Израиля не был отстранён из-за конфликта в секторе Газа, а спортсмены из этой страны примут участие в Олимпиаде-2024. Бах считает, что Израиль не нарушил Олимпийскую хартию.

«Всё очень ясно. В отличие от Олимпийского комитета России, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию. ОКР хочет распространить своё влияние на другие регионы. Это нарушение целостности Национального олимпийского комитета Украины. Они говорят, что спортсмены из ЛНР или ДНР должны быть российскими спортсменами. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России выдвинул такой аргумент: «Вы не наказываете израильтян, поэтому вы не можете наказывать и нас». Но эти два случая нельзя сравнивать. В случае с Израилем нарушений не было.

С другой стороны, в олимпийском мире уже 30 лет существует то, что политический мир называет решением двух государств: у нас есть Национальный олимпийский комитет Израиля и Национальный олимпийский комитет Палестины. Эти два национальных олимпийских комитета мирно сосуществуют уже 30 лет. И ни один из них не просил санкций против другого», — приводит слова Баха Le Monde.