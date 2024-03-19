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Бах назвал мудрым решение сократить количество зрителей церемонии открытия Игр-2024

Бах назвал мудрым решение сократить количество зрителей церемонии открытия Игр-2024
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал мудрым решение оргкомитета Олимпиады-2024 сократить число зрителей церемонии открытия на набережной Сены. Ранее французские власти решили, что количество тех, кто сможет увидеть торжества в Париже, будет не более 326 тысяч человек.

«Мудрое ли это решение? Да, совершенно верно. В этом вопросе мы зависим от французских властей, отвечающих за безопасность, и я полностью им доверяю. Опять же, регулярные отчёты оргкомитета очень подробные и обнадёживающие. И атмосфера церемонии открытия на берегу Сены не будет определяться количеством зрителей», — приводит слова Баха французское издание Le Monde.

Бах также высказался о возможном недопуске российских спортсменов на церемонии открытия и закрытия ОИ-2024 в Париже. Данный вопрос в МОК будет обсуждаться 19 и 20 марта.

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