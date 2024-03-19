Президент МОК: с Кремлём и ОКР нет никаких контактов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что организация в настоящий момент не ведёт никаких переговоров ни с Кремлём, ни с Олимпийским комитетом России (ОКР).

«С членами Олимпийского комитета России нет никаких контактов, они отстранены. Спортсмены будут приглашены МОК индивидуально по согласованию с международными федерациями. С Кремлём также не было обмена мнениями в течение нескольких лет, учитывая то, что произошло ранее», — сказал Бах в интервью Le Monde.

Ранее Томас Бах заявил, что Израиль не нарушил Олимпийскую хартию, а потому НОК страны не был отстранён от Олимпийских игр 2024 года в Париже. Президент МОК также рассказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.