Глава ФСБР: олимпийского чемпиона по борьбе Евлоева не допустили до отбора на ОИ-2024

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что победитель ОИ-2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев не допущен к участию в олимпийском квалификационном турнире. Причиной тому послужила фотография на фоне плаката с надписью «Нет нацизму!»

«Мы продолжаем вести работу в этом направлении. Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!» Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, — то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет. Следовательно, можно понимать ситуацию так, что другая сторона (UWW) выступает за нацизм. Так вы скажите об этом и о том, что нам нечего делать в вашей песочнице. И мы будем заниматься другими спортивными моментами», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости».

В феврале недопуск к ЧЕ-2024 в Бухаресте (Румыния) получил ряд борцов сборной России. Среди них были олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев.