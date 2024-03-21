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Олимпийский чемпион Аблязин: мне непонятно, почему спорт стал заложником политики

Олимпийский чемпион Аблязин: мне непонятно, почему спорт стал заложником политики
Денис Аблязин
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Олимпийский чемпион 2020 года гимнаст Денис Аблязин выразил недоумение тем, что спорт стал заложником политики. В то же время он добавил, что принял решение команды, которая отказалась от поездки на ОИ-2024. Ранее об этом заявил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«Что касается невозможности выступить на Олимпиаде в Париже, то мне не столько обидно, что я лишён возможности туда отобраться, сколько непонятно, почему спорт стал заложником политики. Но, если мы туда не едем, значит, так должно быть. Ведь всё, что ни делается, всё к лучшему», — сказал Аблязин ТАСС.

Напомним, МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России. Также комитет обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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