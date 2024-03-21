МОК — о безопасности Баха: были приняты все соответствующие меры

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что безопасности президента организации Томаса Баха уделяется особое внимание. Слова прозвучали на фоне заявлений Баха, которые касаются России.

«Мы не можем обсуждать детали безопасности. Понимаем, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на МОК и его президента, были приняты все соответствующие меры», — приводит слова Адамса Inside the Games.

Отметим, что ранее глава МОК заявил, что восстановить отношения с Россией можно только в том случае, если ОКР будет соблюдать правила. Он также призвал спортсменов стран бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.