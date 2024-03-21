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Занин: с гимнастами не обсуждался отказ от участия в Олимпиаде-2024

Занин: с гимнастами не обсуждался отказ от участия в Олимпиаде-2024
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Российский спортивный журналист Дмитрий Занин рассказал, что с членами сборной России по спортивной гимнастике не обсуждался отказ от Олимпийских игр в Париже 2024 года.

«Я подумал, точно ли это позиция спортсменов? Разговаривал со спортсменами. Те сказали, что никто с ними ни о чём не говорил. Более того, никто им ничего не объяснял.

Затем у меня возникла справедливая претензия к ним. Ребята, а вы сами не пытались как-то раскачать эту историю? Вам дать телефон лидера сборной Беларуси Егора Шрамкова, который на Кубке мира выступает? Позвоните ему, узнайте, как он оказался там и что для этого сделал. Они сказали, что стараются об этом не думать. Меня это так поразило. Ну как? Это же ваша карьера!» — рассказал корреспондент «Матч ТВ» в собственном YouTube-канале.

Ранее олимпийский чемпион 2020 года Денис Аблязин заявил, что не понимает, почему спорт стал заложником политики.

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