Министр спорта Франции поддержала запрет на участие россиян в церемонии открытия ОИ-2024

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поддержала решение о недопуске российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, к участию в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ранее стало известно, что спортсмены из России и Беларуси не будут участвовать в параде команд на открытии соревнований.

«Это последовательное решение. Россия не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Когда парад на Сене завершится, индивидуальные спортсмены, смешавшиеся с атлетами из других делегаций, если захотят, смогут присутствовать на торжественной части на площади Трокадеро. Россия как государство и как нация исключена из этих Игр, это все понимают. Что касается церемонии закрытия, здесь ситуация аналогичная», — приводит слова Удеа-Кастеры BFMTV.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.