Байсултанов: выступление на ОИ в нейтральном статусе — это понятийный отказ от государства

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказал своё мнение касательно участия российских спортсменов в нейтральном статусе на грядущих Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Я считаю, что на Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя. Мы говорим о подписании декларации, но есть один элемент. Запрещено идентифицировать себя со страной, только выступать в нейтральном статусе. Это и есть понятийный отказ от государства.

Соответственно, любой, кто участвует на этих условиях, является, в моём понимании, не гражданином Российской Федерации. Это моё мнение, я его не навязываю. А Россию можно представлять на других мероприятиях и делать это достойно», — приводит слова Байсултанова ТАСС.