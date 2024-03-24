Российские прыгуньи на батуте завоевали одну квоту для участия в Олимпиаде в Париже

Российские прыгуньи на батуте завоевали одну индивидуальную квоту для выступления на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года. Это случилось благодаря успешным выступлениям спортсменок на квалификационных этапах Кубка мира: Яна Лебедева стала третьей на турнире в Германии, а Анжела Бладцева завоевала серебро в Азербайджане, где Лебедева также брала бронзу.

«Задачу завоевания олимпийской лицензии наши девушки практически решили ещё в Баку, после того, как сумели занять там два призовых места. Но после бронзы Лебедевой, завоёванной в Котбусе, стало окончательно ясно, что одна лицензия достанется кому-то из российских спортсменок. Обладательница путёвки будет выявлена по итогам внутреннего отбора. Тренерский совет предложил выбрать лучшую по итогам этапов Кубка мира, которые пройдут в Швейцарии и Португалии», — приводит слова президента Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова ТАСС.

Согласно регламенту отбора, на квалификационных этапах Кубка мира путёвку на Олимпиаду может получить только одна спортсменка от страны.