Мамедов — об участии россиян в ОИ-2024: нельзя допускать разделения нашего общества

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о возможном участии российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он считает, что нельзя допускать раскола общества.

«Это будет разделение нашего общества, такое допускать нельзя. Нужно честно себе сказать, кого любишь больше: себя или страну. Если ты представляешь не страну, а просто себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся и стал спортсменом. Родился и сразу им стал? Или тебя всё-таки страна поднимала? Если ты всё это забыл и стал великим, ну поезжай на Олимпийские игры. Я понимаю тех, у кого сумасшедшее желание поехать и выиграть. Но ехать (на таких условиях) – вообще этого не понимаю. В чём смысл? Наверно, ты хочешь, чтобы тебе плевали в спину, потому что 85% общества не поддержит тех, кто туда поедет», – сказал Мамедов «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.