New York Times: на Западе опасаются, что Олимпиада в Париже может стать целью террористов

Сотрудники западных спецслужб и эксперты после теракта в «Крокус Сити Холле» выразили опасения, что следующей целью террористов могут стать Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), сообщает New York Times.

«Меня беспокоят Олимпийские игры в Париже. Они могут стать главной целью террористов», — отметил бывший высокопоставленный сотрудник ООН по борьбе с терроризмом, а ныне старший советник проекта по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун.

Высокопоставленный представитель западной разведки заявил, что существует несколько факторов, которые могут подтолкнуть террористов к нападению во время предстоящей летней Олимпиады. Среди них — существование дремлющих ячеек в Европе и ситуация в секторе Газа.

Олимпийские игры в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.