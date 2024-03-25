В Париже прошли акции протеста, связанные с Олимпийскими играми 2024 года

Активисты движения SOS Racisme вышли на улицы Парижа, чтобы поддержать участие французской певицы малийского происхождения Аи Накамуры в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, которая пройдёт 26 июля, сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что Накамура может выступить на торжественном открытии ОИ-2024 с песнями звезды французской сцены Эдит Пиаф. Позже лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала возможное участие Накамуры в церемонии, назвав это попыткой унизить французский народ и отметив, что Накамура не поёт по-французски.

В ответ на это активисты провели акцию протеста перед штаб-квартирой партии в Париже. Люди танцевали под песни Накамуры и Пиаф и выкрикивали лозунг: «Францию унижают не темнокожие, Францию унижают расисты».

Также в пригороде Париже прошла акция, целью которой было обратить внимание на положение бездомных людей и уязвимых групп населения. «Три с половиной тысячи человек спят на улицах и тысяча — в спортзалах. О них необходимо заботиться, чтобы олимпийский праздник был красивым и достойным для всех», — отметили активисты.