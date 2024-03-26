Песков — об участии россиян в ОИ без флага: олимпийский чемпион сам будет флагом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие российских спортсменов в нейтральном статусе в летних Олимпийских играх в Париже.

«Никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошёл квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций.

Но я бы обратил внимание на то, что контактов с МОК сейчас практически нет, МОК с нашими спортивными властями не разговаривает. И если брать логистику участия в Олимпиаде, то кто её будет там обеспечивать на месте, я не понимаю. Проживание, медицина, допинг-контроль и так далее – как всё это будет организовано? Не секрет, что наше посольство во Франции тщетно пытается с организаторами Олимпиады связаться, уже много-много недель. Поэтому спортсмены, которые решат туда ехать, должны это учитывать.

Я знаю много спортсменов, для которых участие в Олимпиаде очень важно. Другого шанса у них уже может просто не оказаться. Поэтому к решению атлетов поехать на Игры нужно относиться с уважением. Ну, хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом! Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится. И гимном, и флагом.

Конечно, очень жаль, что международный спорт сделали заложником политических дрязг. Для него это будет иметь губительные последствия. Но, с другой стороны, если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки. И мы будем возлагать надежды на усилия наших спортивных властей по созданию альтернативных форматов для международного спорта, по созданию альтернативных федераций. Чтобы спорт в любом случае имел возможность развиваться», — приводит слова Пескова «Аргументы и Факты».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024. В организации также заявили, что никаких деклараций с осуждением боевых действий на Украине подписывать не нужно.