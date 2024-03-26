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«Команда бомжей без флага, гимна и болельщиков». Винер — о нейтральном статусе

«Команда бомжей без флага, гимна и болельщиков». Винер — о нейтральном статусе
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

«Моё мнение было озвучено ещё в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — приводит слова Винер «РИА Новости».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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