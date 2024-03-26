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Губерниев: не согласен с мнением Винер, что россияне на Олимпиаде будут «командой бомжей»

Губерниев: не согласен с мнением Винер, что россияне на Олимпиаде будут «командой бомжей»
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Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. Винер назвала бомжами без флага спортсменов, желающих поехать на Игры в нейтральном статусе

«Я не согласен с мнением Ирины Александровны. Она имеет право на любую точку зрения. Как руководитель художественной гимнастики, она делает максимум для развития вида спорта внутри страны. Она максимально помогает спортсменкам.

Но я так не считаю. Я буду болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпийских играх. Будем надеяться, что таковых будет достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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