Губерниев: не согласен с мнением Винер, что россияне на Олимпиаде будут «командой бомжей»

Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. Винер назвала бомжами без флага спортсменов, желающих поехать на Игры в нейтральном статусе
«Я не согласен с мнением Ирины Александровны. Она имеет право на любую точку зрения. Как руководитель художественной гимнастики, она делает максимум для развития вида спорта внутри страны. Она максимально помогает спортсменкам.
Но я так не считаю. Я буду болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпийских играх. Будем надеяться, что таковых будет достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.